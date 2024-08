Feyenoord en Priske zoeken houvast na verloren oefenduels: 'Gaat nog niet om resultaten'

"Daarnaast wilden we wat tactische dingen uitproberen", vervolgde Ivanušec. De Kroaat legde uit dat er in de nieuwe formatie eigenlijk weinig is veranderd na het vertrek van Slot. "Ik moet wat meer naar binnen spelen. Verder is het hetzelfde."

Zoeken naar houvast

Priske lijkt vooral zoekende naar de bezetting op het veld. Zo probeerde hij Geertruida al uit op het middenveld en in de verdediging. Ook is nog steeds niet bekend wie er eerste keeper wordt: Justin Bijlow of Timon Wellenreuther.

Feyenoord is dus nog op zoek naar houvast. Waar de supporters zich voor de officiële start van het seizoen aan vast kunnen houden? Slot verloor ooit met Feyenoord in de voorbereiding met 7-0 van FC Kopenhagen. Een klein jaar later werden de Rotterdammers landskampioen.