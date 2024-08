Zevende en achtste roeimedaille Nederland: Holland Acht pakt zilver, Van Dorp brons

Dat de roeiers van de mannen-acht een medaille pakten is knap, want ze begonnen het olympisch roeitoernooi niet optimaal. Ze waren met medaillehoop afgereisd naar Parijs, maar pas via de herkansing plaatste Nederland, winnaar van WK-zilver afgelopen jaar, zich voor de finale.

Daarin moest de ploeg afrekenen met wereldkampioen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië. In de laatste honderden meters lag Nederland een halve bootlengte achter de sterke Britten. Ondanks een eindsprint kon Nederland de roeiers uit Groot-Brittannië niet meer inhalen.

Brons Van Dorp

Nederland sloot het olympische roeitoernooi af met het brons voor skiffeur Van Dorp. De 27-jarige Nederlander ging als winnaar van WK-zilver vorig jaar voor goud, maar werd in de finale verslagen door zijn grote concurrent, de regerend wereldkampioen Oliver Zeidler.

Van Dorp bleef lang in de buurt van Zeidler, maar moest dat bekopen toen in de laatste honderden meters door de onder neutrale vlag roeiende Belarus Yauheni Zalaty een eindsprint inzette. De finale begon later omdat Zalaty zat opgesloten in de bus op weg naar de roeibaan in Parijs. Een uur later dan gepland kon alsnog worden geracet.