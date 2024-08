Handbalsters zijn ook Hongarije de baas, keepster Duijndam met zak ijs tegen wang

De Nederlandse handbalsters hebben ook hun laatste wedstrijd in de groepsfase gewonnen. Dankzij een 30-26 overwinning op Hongarije zijn ze geëindigd op de tweede plaats van poule B achter Frankrijk.

Dankzij de eerdere winst op Brazilië had Nederland zich al verzekerd voor een plek in de kwartfinales.

De ervaren Estavana Polman was er toch bij, zij raakte in de vorige wedstrijd geblesseerd aan haar pink. Keepster Rinka Duijndam moest in de tweede helft geblesseerd naar de kant na een harde botsing met de Hongaarse aanvalster Anna Albek.

Voorsprong

Oranje begon net als tegen Brazilië wat stroef. Door fouten in de dekking aan beide kanten ging de stand lang gelijk op. Na een kwartier begon het beter te lopen bij de Nederlandse ploeg en kwam het team op een voorsprong van vier punten.