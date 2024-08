Na 56 jaar weer olympisch roeigoud in skiff: Florijn bereikt haar grote doel

Ze was al jaren ongeslagen en ook in de race dat het moest, is het gelukt: Karolien Florijn heeft op de Olympische Spelen van Parijs het goud gewonnen in de skiff. Een zeldzame prestatie, want nooit eerder veroverde een Nederlandse vrouw in de eenpersoonsboot de olympische roeititel.

In de finale hield de 26-jarige Florijn haar concurrenten Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland (zilver) en Viktorija Senkute uit Litouwen (brons) achter zich. Als tweevoudig en regerend wereldkampioen (in 2022 en 2023) had Florijn met minder dan goud geen genoegen genomen.

Florijn volgt met het goud in Parijs de inmiddels 82-jarige Jan Wienese op, tot vandaag de enige Nederlander die olympisch skiffgoud won, 56 jaar geleden op de Spelen van 1968 in Mexico-Stad.