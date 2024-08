Na ruim 50 jaar stopt Aerosmith met optreden vanwege stemproblemen Steven Tyler

De rockgroep werd in 1970 opgericht in Boston. De samenstelling wisselde een paar keer, maar het grootste deel van de tijd bestond de band uit Steven Tyler (zang), Joe Perry (gitaar), Tom Hamilton (bas), Joey Kramer (drums) en Brad Whitford (gitaar). De band bracht vijftien studioalbums uit en werd in 2001 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland.

In het bericht op sociale media bedankt de band de fans. "Sommigen van jullie reizen al vanaf het begin met ons mee en jullie zijn de reden dat we rock-'n-rollgeschiedenis hebben geschreven. Het is de eer van onze levens geweest dat onze muziek onderdeel werd van jullie leven."

Beschuldigd van seksueel wangedrag

Tyler werd de afgelopen jaren meerdere keren beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In februari wees een Amerikaanse rechter een misbruikzaak af omdat de vrouw, die zei in de beginjaren van de band door de frontman te zijn gebruikt, volgens de rechter te lang gewacht met het aanklagen van Tyler.

Er loopt nog wel een andere misbruikzaak tegen de zanger, waarin de aantijging is dat Tyler in de jaren 70 een destijds 16-jarige meisje seksueel heeft misbruikt. Tyler heeft de beschuldigingen altijd ontkend.