Boadu terug in de basis bij AZ • Zirkzee positief getest op coronavirus

Er wordt vanavond weer gevoetbald. Sterker nog: er wordt heel veel gevoetbald.

Liefst 24 duels in de Europa League, waar speelronde 3 vandaag wordt afgewerkt. AZ, Feyenoord en PSV vormen de Nederlandse inbreng. Uiteraard komen er ook veel landgenoten in actie namens andere clubs, ook hun ontwikkelingen zullen we in dit blog bijhouden.