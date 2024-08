Judoka's sluiten Spelen af zonder medaille: 'Mis killersmentaliteit'

Dat is ook Grol, die dit toernooi co-commentator voor de NOS is bij het judo, opgevallen. "Ik ben er niet voor om mijn sport kapot te maken, maar ik vind dat we het hier ook zijn om te vertellen wat we hebben gemist en dat is strijd. En dat is wel de basis van de judosport."

"Ze kunnen in principe allemaal goed judoën", zegt Grol. "Ze misten naar mijn idee gewoon de wil om te winnen. Dat vond ik dit toernooi kenmerkend voor de Nederlandse ploeg. Natuurlijk heb je stress voor zo'n toernooi, dat heeft iedereen, maar je moet wel blijven handelen en door die spanning heen vechten. Je moet hier je beste wedstrijd judoën, je moet het laten zien."

Bondscoach Meerveld had eveneens op meer succes gehoopt. "In de vrouwenploeg zitten drie dames die een medaille kunnen halen, dan is nul heel erg teleurstellend."

Niet opletten

"Judo blijft wel judo natuurlijk, het kan in een tiende van een seconde over zijn", vertelt Bosch. "Maar als je dan in een interview daarna de judoka hoort zeggen: ik lette even niet op... Dan denk ik: het zijn de Olympische Spelen, die zijn één keer in de vier jaar, hoe kun je dan even niet opletten?"