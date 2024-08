Hawaï schikt voor 4 miljard dollar na dodelijke natuurbranden van vorig jaar

De Amerikaanse staat Hawaï heeft een schikking getroffen van 4 miljard dollar (3,66 miljard euro) met slachtoffers en nabestaanden van de natuurbranden van vorig jaar die via de rechtbank een schadevergoeding eisten. Dat meldt de gouverneur van het eiland, Josh Green.

Onder meer elektriciteitsbedrijf Hawaii Electric was aansprakelijk gesteld voor de natuurbranden die ontstonden en aan meer dan honderd mensen het leven hebben gekost.

Vuur kon zich snel verspreiden

Op 8 augustus is het precies een jaar geleden dat de verwoestende natuurbranden uitbraken op het eiland Maui. Orkaan Dora raasde zo'n 800 kilometer ten zuiden van Hawaï. Door de harde wind waaiden tientallen stroompalen om. Hawaii Electric zou hebben verzuimd om de stroom uit te schakelen toen er sprake zou zijn van de zeer harde wind.

Ook wist het bedrijf dat de struiken en grassen onder de palen in brand konden vliegen en het vuur zich door de droogte extreem snel zou verspreiden. De natuurbranden legden de historische plaats Lahaina van 13.000 inwoners bijna volledig in de as. In totaal kwamen meer dan honderd mensen om het leven.

In totaal zijn er meer dan 600 rechtszaken aangespannen naar aanleiding van de natuurbranden. Onder meer ook tegen de staat Hawaï en de gemeente Maui.

Inwoners van Hawaï vertelden na de branden hoe zij slechts minuten hadden om te vluchten: