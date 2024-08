Schuurs had olympische tatoeage graag brons gekleurd, maar stopt niet met dromen

Voor je land uitkomen is sowieso wat Schuurs altijd graag heeft gedaan. Of het nou in een groot stadion op de Olympische Spelen is, waarbij sportminnend Nederland over je schouder meekijkt, of op een achterafbaantje voor tien toeschouwers in Israël tijdens de Billie Jean King Cup. Schuurs draagt het oranje met trots.

Paplepel

"Ik ben in een sportfamilie opgegroeid, dus ik denk toch dat dat iets is wat je met de paplepel ingegoten krijgt", zegt Schuurs. Broer Perr voetbalt momenteel voor het Italiaanse Torino en haar vader Lambert was vroeger handbalinternational, die op de tribune trots naar zijn dochter keek.