Politie Antwerpen onderschept 11,5 ton cocaïne met bestemming Nederland

De politie in België heeft vorige week in de haven van Antwerpen 11,5 ton zuivere cocaïne gevonden in vijf kleine containers met schroot in een grote zeecontainer uit Guyana. De lading zou besteld zijn door een bende rond een voormalige Belgische politieofficier en Nederland als bestemming hebben gehad.

Vorige week arriveerde het schip met de zeecontainer met drugs in de haven van Zeebrugge. Daar werd de zeecontainer overgeladen op een binnenvaartschip dat naar Antwerpen voer.

Daar greep de politie in. De eindbestemming zou een bedrijf net over de grens in Nederland zijn. Volgens het Belgische OM bedraagt de groothandelswaarde van de in totaal 15 ton cocaïne die tijdens het onderzoek naar de bende in beslag is genomen 450 miljoen euro. De straatwaarde zou het dubbele zijn.