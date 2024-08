Dode en gewonden bij brand in woning van zorginstelling Arnemuiden

Bij een uitslaande brand in een woning van een zorginstelling in Arnemuiden is vannacht een bewoner om het leven gekomen. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

In de woning waren negen mensen aanwezig: acht bewoners en een medewerker die nachtdienst had. Drie van hen raakten gewond. Nog vijf personen die uit het pand werden gehaald zijn nagekeken door ambulancemedewerkers en opgevangen in de buurt.

De brandweer rukte tegen 03.45 uur uit voor de brand aan het Bultengat in de Zeeuwse plaats. De brand woedde volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio in de garage van een twee-onder-een-kapwoning waarin cliënten van de zorginstelling wonen en veroorzaakte veel rook.