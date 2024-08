Defensieminister VS trekt deal met kopstuk aanslagen 9/11 in

Khalid Sheikh Mohammed wordt door de VS beschouwd als de architect van de aanslagen in 2001. Hij werd in 2003 in Pakistan opgepakt. Vervolgens verbleef hij drie jaar in geheime CIA-gevangenissen in diverse landen, waar hij veelvuldig werd gemarteld.

Om deze reden sleept de zaak tegen Mohammed en andere terreurverdachten al jaren. Er lopen al ruim tien jaar juridische procedures over de vraag hoe rechtmatig of betrouwbaar het verkregen bewijs tegen hen is als gevolg van de martelpraktijken.