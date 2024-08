Opnieuw rellen in Britse stad in de nasleep van steekpartij Southport

In het Verenigd Koninkrijk zijn vrijdag opnieuw rellen uitgebroken in de nasleep van de steekpartij in Southport. In de stad Sunderland in het noordoosten van het land raakten betogers slaags met de politie. Drie agenten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis, acht betogers zijn gearresteerd.

Volgens de BBC scandeerden de relschoppers steunbetuigingen aan de anti-islamactivist Tommy Robinson en werden er anti-islam uitspraken gedaan. In het centrum van de stad werden auto's vernield en in brand gestoken, ook een politiebureau moest het ontgelden.

Desinformatie

De rellen in Sunderland volgen op rellen in Southport en Londen eerder deze week. Maandag stak een 17-jarige jongen drie kinderen dood in de Engelse plaats Southport. Bij die steekpartij raakten daarnaast nog acht andere kinderen en twee volwassenen gewond.

Nadien werd op sociale media veel gespeculeerd en desinformatie verspreid over de dader, zo zou hij een islamitische asielzoeker zijn. Hoewel de politie dit tegensprak en niet uitgaat van een terroristische daad, was het kwaad al geschied.

De geruchtenmolen bracht een menigte op de been die het een dag later gemunt had op een moskee in Southport. Bij de aanval op de moskee raakten tientallen agenten gewond. Woensdag ging het mis in Londen toen duizenden mensen zich hadden verzameld bij de ambtswoning van premier Keir Starmer.