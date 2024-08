Parlementslid Sint-Maarten opgepakt na vermoedens van stemfraude

Met de arrestatie van parlementslid Akeem Arrindell en drie anderen vanwege het kopen van stemmen wordt Sint-Maarten opnieuw opgeschrikt door onregelmatigheden in de aanloop naar de verkiezingen van 19 augustus. Het Openbaar Ministerie in Philipsburg verdenkt de UP-politicus ervan dat hij bij de vorige verkiezingen, op 11 januari van dit jaar, stemmen heeft gekocht.

De arrestatie is het nieuwste incident in een reeks die raakt aan de integriteit van de parlementaire democratie op het eiland. De uitslag van de verkiezingen in januari bleek al een voorbode van instabiliteit.

Elf regeringen

In het vijftien zetels tellende parlement is een meerderheid van acht stemmen voldoende om te regeren. Vier partijen met elk twee zetels formeerden een kabinet onder leiding van Luc Mercelina. Deze chirurg debuteerde in 2018 in de politiek en werd in mei na de nodige perikelen premier.

Lang duurde dat niet. Zeventien dagen na de installatie van zijn regering trok Statenlid Kevin Maingrette van regeringspartij NOW zijn steun aan Mercelina in om samen met de oppositie, die met hem weer een meerderheid kreeg, een gooi naar de macht te doen.

Dit zogenaamde ship jumping is een veel voorkomend verschijnsel in de politiek op Sint Maarten. Mercelina deed hetzelfde in 2019, waardoor het tweede kabinet van Marlin-Romeo viel. Op het eiland zijn al elf regeringen geweest sinds 2010, toen het uit de Nederlandse Antillen stapte en autonoom werd binnen het Koninkrijk.

Moordaanslag

Maar het plannetje van Maingrette is mislukt, want Mercelina stak er een stokje voor. De premier ging naar de gouverneur om het parlement te laten ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, verkiezingen die dus 19 augustus gehouden worden.

Maingrette had door dat hij met onhandig gemanoeuvreer politiek tussen wal en schip raakte en betuigde spijt aan de premier. Hij wilde zijn zetel weer innemen, maar de premier had er geen boodschap aan. Sterker nog: het Openbaar Ministerie deed huiszoeking bij Maingrette omdat er aanwijzingen waren dat hij omgekocht was om de regering omver te werpen.

Amper vier dagen later volgde er een moordaanslag op politicus Oliver Arrindell, waarbij hij, een partijgenoot en zijn dochter gewond raken en zijn vrouw Sabine gedood werd. Arrindell wist in de ambulance al te vertellen dat het om een politieke aanslag ging, de schutter zou het om hem hebben gemunt.

Maar daags na de aanslag hield Mercelina een toespraak, waarin hij verklaarde dat er geen aanwijzingen waren dat het om een politiek gemotiveerde aanslag op Arrindell ging.

Anonieme tiplijn

De toespraak werd door lokale media gezien als een poging om de gemoederen op Sint Maarten te bedaren, maar een week later kwam premier Mercelina met een verbod op politieke bijeenkomsten tot aan de verkiezingen met een beroep op de veiligheid.

Alle oppositiepartijen in het parlement eisten tekst en uitleg en vroegen zich af wat Mercelina wist, wat zij niet wisten. Nog geen dag later haalde de premier bakzeil en gaf zijn minister van Justitie opdracht het verbod weer in te trekken. Uitleg over de kennelijke misstap werd niet gegeven.

Het onderzoek naar stemmen kopen loopt nog. De politie, die de komende weken wordt bijgestaan door Nederlandse en Curaçaose militairen, roept burgers op om politiek strafbare feiten te melden via een speciale anonieme tiplijn.

Arrindell is inmiddels wel weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte.