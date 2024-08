Protestleider Suriname krijgt negen dagen cel na uit de hand gelopen protesten

De organisator van de uit de hand gelopen betogingen in Suriname vorig jaar hoeft niet terug de cel in. Stephano Biervliet, ook bekend als Pakkitow, werd veroordeeld tot 400 dagen celstraf, waarvan 391 voorwaardelijk. Hij hoeft niet terug de cel in omdat hij al anderhalve week in voorarrest heeft gezeten.

De kantonrechter veroordeelde hem voor opruiing en poging tot zware mishandeling. Van poging tot doodslag werd hij vrijgesproken.

De 31-jarige activist was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Zijn advocaat, Benito Pick, is het niet eens met het vonnis en stuurt aan op een hoger beroep. Hij vindt dat er geen bewijs tegen Biervliet is geleverd.

Plunderingen

Biervliet was in februari 2023 de organisator van een protest tegen de overheid. In Suriname was veel onvrede over de economische situatie en de inflatie. Daarnaast waren de demonstranten boos over de gang van zaken bij politieke benoemingen. Zo zette president Santokhi familieleden op belangrijke functies.

Het vreedzaam bedoelde protest liep uit op de vernieling van het parlement, maar ook op brandstichtingen, plunderingen en diefstallen in Paramaribo. Biervliet zei dat hij niets met de ongeregeldheden te maken had. Volgens hem heeft een bepaalde groep demonstraten het protest uit de hand laten lopen. Maar de rechter oordeelde vandaag dat Biervliet daar wel een rol in had.

Niet zo opgevoed

Na anderhalve week werd hij vrijgelaten. "Er was aangegeven dat ik moordpogingen had gedaan, diefstal, plunderingen, brandstichtingen. Mevrouw, van waar ik kom, ben ik niet zo opgevoed hoor", zei hij toen tegen NOS-correspondent Nina Jurna. Ook beloofde hij dat hij zou blijven strijden voor een betere economische situatie. Vorig jaar zomer sprak hij met Surinamers in Nederland over de crisis in zijn thuisland.

De bestuurder van de wagen waar Biervliet tijdens het protest op meereed, medeverdachte Ashwin Ramharak, werd veroordeeld tot 180 dagen cel, waarvan 156 dagen voorwaardelijk. Ook hij hoeft niet terug naar de gevangenis.