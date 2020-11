Presentator Fred van Leer na ziekenhuisopname: 'Ik was compleet in paniek'

Presentator Fred van Leer heeft een video op Instagram gedeeld waarin hij vertelt over zijn ziekenhuisopname en wat daaraan voorafging. "Eigenlijk ben ik nog helemaal niet klaar om iets van me te laten horen, maar er doen veel verhalen over mij de ronde, en die wil ik ontkrachten", zegt hij geëmotioneerd in de video.

Van Leer vertelt in de video dat hij eerst naar de Bouman-kliniek was gebracht, die gespecialiseerd is in psychiatrie en verslavingszorg. Volgens de presentator was dat de enige plek waar op dat moment plaats was voor hem. "Het was laat op de avond. Mijn vrienden houden van me, maar ze konden me niet de professionele hulp bieden die ik toen nodig had." Van Leer is een nacht in de kliniek gebleven en mocht toen gaan.

Daarna is hij door zijn vrienden opgevangen, die bij hem sliepen of voor hem kookten. Zijn telefoon was weggenomen om de presentator te beschermen van negatieve berichten.

Van Leer beschrijft in de video de zorgen die hij had over zijn werk en de schaamte die hij voelde omdat vrienden en familie de beelden hadden gezien.

Paniek

"En op zondag ging het mis", vertelt de presentator, die nog een andere telefoon thuis had liggen. "En ik heb heel dom toch stiekem gekeken." Van Leer zag reacties en raakte daarvan "compleet in paniek".



"Ik heb mezelf iets aangedaan", zegt hij. Van Leer weidt daar verder niet over uit. "En omdat er zo veel goede mensen in mijn omgeving zijn, kon er heel snel en accuraat worden gehandeld. Door deze mensen, en de hulpdiensten, ben ik er nog."

Op sociale media gingen al snel beelden rond van de woning van Van Leer, waarop te zien was hoe iemand op een brancard het huis uit werd getakeld met een doek over zijn hoofd.

Privacy

De presentator hekelt het feit dat toen foto's zijn gemaakt en verspreid en spreekt er schande van dat sommige media hem al dood hadden verklaard. Het doek was tegen de kou en een idee van een hulpverlener om zijn privacy te beschermen, legt Van Leer uit in de video.

Na zijn ontslag uit het ziekenhuis is de presentator weer in goede handen. "Het gaat nu goed met me. Ik wil helen en ik wil rust."

Van Leer doet in zijn videoboodschap een oproep aan iedereen die in de toekomst seksfilmpjes krijgt doorgestuurd: "Stuur het niet door. De gevolgen zijn niet te overzien."