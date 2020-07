Depay op dreef bij rentree voor Olympique Lyonnais

Ruim een half jaar na het oplopen van zijn zware knieblessure, heeft Memphis Depay zijn rentree gemaakt in een wedstrijd. De aanvaller van Olympique Lyonnais deed dat in een oefenduel met amateurclub Port-Valais (12-0).

Depay stond vanaf het begin binnen de lijnen en tekende al na drie minuten vanaf de penaltystip voor de 1-0. Een kwartier later maakte hij de 4-0 en na rust ook de 8-0 en de 11-0. Bij de 2-0 en de 9-0 was de Oranje-international aangever.

Doel was deelname EK

Depay scheurde op 15 december in de competitiewedstrijd tegen Stade Rennes de voorste kruisband in de linkerknie. De 26-jarige spits had tot dat moment in dertien competitiewedstrijden negen keer doel getroffen.

De afgelopen maanden werkte Depay hard aan zijn herstel. In eerste instantie richtte hij zich op deelname aan het EK van deze zomer. Dat toernooi, dat op dit moment bezig zou zijn geweest, werd vanwege de coronacrisis echter uitgesteld naar 2021.

De Franse competitie is beëindigd, maar Lyon komt eind deze maand nog wel in actie in de finale van de Coupe de la Ligue, een van de Franse bekertoernooien.

In augustus spelen de Fransen in Portugal de return tegen Juventus in de achtste finales van de Champions League. Lyon won het eerste duel thuis met 1-0.