BMX'ster Veenstra na verrassend zilver: 'Weet niet wat er gebeurd is'

Ze grinnikt wat. Haast verward. Dan stamelt BMX'ster Manon Veenstra: "Ik... What the hell. Ik weet niet wat er net gebeurd is. What the hell. Ik weet het niet..."

Stomverbaasd is de Nederlandse BMX'ster vlak na haar verrassende zilveren medaille in de olympische finale in het BMX-stadion in Saint-Quentin-en-Yvelines.

In Parijs moest ze alleen de Australische favoriete Saya Sakakibara voor zich dulden. De Zwitserse Zoé Claessens greep het brons. Laura Smulders, die in 2012 in Londen brons pakte, eindigde net naast het podium.

De 26-jarige Veenstra komt woorden tekort, zegt ze. "Oh my god. Mijn start was niet eens zo goed. Fuck. Oh, en nu heb ik al drie keer gescholden, dat is ook niet de bedoeling."