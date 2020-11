Vrijspraak voor 'musketier' na ongeluk met historisch wapen

Een 67-jarige man uit Lichtenvoorde die vorig jaar juni een toeschouwer verwondde tijdens een nagespeelde middeleeuwse veldslag is vrijgesproken. De man schoot per ongeluk een houten stok uit zijn musket en raakte daarmee een 39-jarige vrouw in haar buik. Zij raakte ernstig gewond.

De man speelde een musketier bij de in scène gezette bestorming van kasteel Huis Bergh in 's Heerenberg. Hij was vergeten zijn zogeheten pompstok te verwijderen na het laden van zijn wapen, een musket.

Met de houten stok stampt de musketier normaal gesproken alleen het kruit in zijn geweer aan, maar deze keer ging het wapen af terwijl de stok er nog in zat.

'Ongelukkige samenloop van omstandigheden'

Het Openbaar Ministerie maakte er een zaak van en eiste twee weken geleden een werkstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens het OM had de man zich schuldig gemaakt aan het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel.

De rechtbank gaat daar niet in mee, schrijft Omroep Gelderland. Volgens de rechter valt de man "enige onoplettendheid of onvoorzichtigheid" te verwijten, maar is hij niet zo ernstig tekortgeschoten dat hij strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het veroorzaken van de verwondingen. "Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest", oordeelt de rechter.