BMX'ster Veenstra stunt met zilver bij olympisch debuut, Laura Smulders vierde

Vooral hun derde run was indrukwekkend. Zowel Veenstra als Smulders kwam na de start op achterstand te rijden. Toch wisten ze zich nog terug naar voren te knokken.

Merel Smulders, die in 2021 in Tokio nog brons pakte in het BMX-toernooi, haalde de finale deze keer niet. Ze finishte aanvankelijk als zesde in de eerste ronde, maar werd door de jury naar de achtste plaats teruggezet met strafpunten, omdat ze buiten de baan kwam met haar BMX.

In de tweede run eindigde ze weer achteraan, op de zevende plaats. In de derde ronde liet ze nog even zien waartoe ze in staat is, met een tweede plaats. Toch was het niet genoeg om bij de beste acht vrouwen te geraken.

Jaymio Brink

Bij de mannen haalde Jaymio Brink de finale ook niet. De 20-jarige BMX'er kwam een eerste matige run (zevende plaats) niet meer te boven door een slechte start. In de tweede run kon hij niet om een valpartij heen sturen, waardoor hij opnieuw slechts als zesde finishte.