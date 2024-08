Korstanje kijkt reikhalzend uit naar finale 100 vlinder: 'Wordt de kers op de taart'

Korstanje werd in de La Défense Arena de derde Nederlander die zich plaatste voor een olympische finale over twee banen vlinderslag. Tijdens de Spelen van 1980 in Moskou eindigde Cees Vervoorn als vierde. In 2012 finishte Joeri Verlinden in Londen als zesde.

Tijdens de wereldkampioenschappen eerder dit jaar in Doha eindigde Korstanje nog als vierde op de 100 vlinder, het beste resultaat op dat nummer ooit door een Nederlander behaald op een WK.