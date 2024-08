Franse judolegende Riner sluit individuele carrière op ultieme wijze af: 'Een icoon'

Voormalig judoka Henk Grol had het al voorspeld: "Het wordt een iconische dag voor het judo". Allemaal vanwege die ene man in de zwaargewichtsklasse: Riner, de Franse 'teddybeer'.

Elf individuele wereldtitels en na vandaag drie individuele olympische titels staan er op zijn naam. Tussen 2010 en 2020 was hij maar liefst 154 partijen ongeslagen, ongekend in het moderne judo, volgens Grol. De inmiddels 35-jarige Fransman is met zijn lengte van 2,04 meter en gewicht van 141,5 kilo een indrukwekkende verschijning.

Met name dat sterke fysiek is een groot voordeel voor Riner, weet Grol. "Hij beweegt als iemand van 75 kilo, terwijl hij ruim 140 kilo en twee meter lang is. Mensen die heel lang zijn, zijn vaak wat stuntelig, maar hij niet."

Maar, zo vindt Grol, Riner is niet enkel door zijn fysiek zo ver gekomen in het judo. "Hij is ook een heel intelligente judoka. Hij weet wanneer hij moet aanvallen, hij voelt het aan. Hij is een icoon. Het is niet altijd even mooi judo meer, er zit wel wat sleet op. Maar ik heb hem gezien in zijn goede tijd en toen stond er echt geen maat op hem."

Immens populair

Het stadion, waar 4.000 mensen in passen, zit vandaag stampvol, want iedereen wil Riner zijn laatste individuele partijen zien judoën. Ook president Emmanuel Macron wil het niet missen. "De druk is enorm", aldus Grol. "Heel Frankrijk kijkt naar hem vandaag. Maar hij is ook heel koel in zijn hoofd, kan goed met stress omgaan."

"Hij is de Michael Jordan van het judo", vindt Grol, die in zijn laatste jaar als judoka in dezelfde gewichtsklasse uitkwam als Riner, maar nooit tegen hem judode. "Als je de olympische vlam mag aansteken, zegt dat denk ik wel genoeg over zijn status hier in Frankrijk."