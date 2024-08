Estafetteploeg zonder Bol en Bonevacia naar finale, Van Klinken finalist met discus

De Nederlandse estafetteploeg heeft zich in het Stade de France geplaatst voor de olympische finale op de gemengde 4x400 meter. Jorinde van Klinken verzekerde zich bij het discuswerpen ook van een plek in de eindstrijd, dat lukte Alida van Daalen niet.

Estafettelopers Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Cathelijn Peeters kwamen in de tweede serie achter de Britten als tweede over de streep in 3.10,81. Femke Bol werd gespaard in de series.

Na de finish ging het vooral over die andere atleet die niet op de baan verscheen. "Liemarvin hoort in het team, ook vandaag. Zijn energie maakt ons compleet", zei Klaver over Liemarvin Bonevacia, van wie vandaag bekend werd dat hij de Spelen moet missen door een hamstringblessure.