Geen eerste tennismedaille in 24 jaar: Koolhof en Schuurs grijpen naast brons

Het is Demi Schuurs en Wesley Koolhof niet gelukt om Nederland de eerste olympische tennismedaille sinds 2000 te bezorgen. De twee verloren in Parijs de strijd om het brons in het gemengd dubbelspel van de Canadezen Gabriela Dabrowski en Felix Auger-Aliassime: 3-6, 6-7 (2).

De laatste Nederlandse tennismedaille was het zilver van Kristie Boogert en Miriam Oremans in het vrouwendubbelspel in 2000.

Auger, die eerder op de dag kansloos had verloren in het enkelspel tegen Carlos Alcaraz, is geen ervaren dubbelaar. Dat is Dabrowski wel, met titels op Roland Garros (2017), de Australian Open (2018) en de US Open (2023). En dat was te zien met haar uitstekende spel aan het net.

Comeback

Schuurs verloor haar eerste opslaggame en dat was de enige break in de eerste set. Het Oranje-koppel, halvefinalist op Roland Garros in 2021, sleepte er daarna vanaf 0-3 nog wel een tiebreak uit.

De troostfinale werd gespeeld op het Court Suzanne Lenglen, het tweede stadion op Roland Garros, dat voor de helft gevuld was.