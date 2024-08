Hassan na serieuze eindsprint naar finale 5.000 meter, Koster net niet geplaatst

Sifan Hassan heeft zich verzekerd van een plek in de finale van de 5.000 meter, die maandagavond op het programma staat. De atlete klokte in haar eerste race die ze in Parijs liep een tijd van 14.57,65.

Daarmee kwam Hassan als tweede over de streep, achter wereldkampioen Faith Kipyegon uit Kenia (14.57,56). Ook wereldrecordhouder Gudaf Tsegay plaatste zich voor de finale, de Ethiopische werd vijfde.

"Voor mij is de eerste wedstrijd altijd moeilijk", zei Hassan na de finish. "Ik weet niet waar iedereen is, dan word ik super zenuwachtig. Dan is mijn ademhaling niet goed. De eerste drie kilometer was het heel moeilijk. Daarna was ik opgewarmd en had ik controle."

Koster net niet

Maureen Koster kwam in de kwalificatie net niet bij de eerste acht van haar serie. Pas in de laatste meters werd Koster, die lang goed voorin liep, ingehaald. In 15.03,66 kwam zij als tiende over de streep en greep zo naast een finaleplaats.

"Heel zuur. Het was een lastige wedstrijd en in de laatste ronde ging ik bijna onderuit", vertelde Koster. "Ik denk dat dat me veel gekost heeft, waardoor ik het niet af kon maken."