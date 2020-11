Cameraploeg PowNed belaagd door leerling Rotterdamse school

Twee journalisten van PowNed zijn vanmiddag belaagd toen ze stonden te filmen bij het Rotterdamse Emmauscollege, voor een item over een bedreigde docent. De ploeg stond voor de school te draaien toen een leerling vanaf het schoolplein op hen af kwam lopen en begon te schreeuwen dat ze moesten stoppen. Ook probeerde de jongen de camera af te pakken.

De cameraman van PowNed maande de leerling rustig te blijven en bood aan om de gemaakte beelden te wissen, zegt PowNed-baas Dominique Weesie. Daarna liep de jongen weg, maar kort daarna kwam hij terug en gaf de cameraman een klap in zijn gezicht. Ook probeerde hij hem te schoppen.

Aangifte

De cameraman is volgens Weesie erg geschrokken van het incident, waar hij een zwaar gekneusde pink aan overhield. PowNed gaat aangifte doen bij de politie.

Volgens Weesie heeft de directie van het Emmauscollege contact gezocht met de ouders van de jongen. Diens vader heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor het gedrag van zijn zoon.

Ondergedoken

De ploeg van PowNed was bij het Emmauscollege voor een item over een docent van de school, die is ondergedoken nadat hij via internet was bedreigd vanwege een spotprent van tekenaar Joep Bertrams. Daarop is iemand met een Charlie Hebdo-shirt onthoofd door een jihadist. Die cartoon hing al vijf jaar in het klaslokaal van de docent.