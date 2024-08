Hamasleider Haniyeh begraven in Qatar

In Qatar is Ismail Haniyeh begraven. De politieke leider van de terroristische beweging Hamas kwam eerder deze week op 62-jarige leeftijd om het leven bij een aanval in Teheran. Haniyeh werd tegelijk met zijn omgekomen bodyguard begraven, over beide kisten lag een Palestijnse vlag.

Hoewel het buiten meer dan 40 graden was, hadden veel mensen zich bij de moskee in de hoofdstad Doha verzameld waar de uitvaartceremonie gehouden werd. Een van de aanwezigen was Khaled Meshaal, die wordt genoemd als nieuwe leider van Hamas. Ook andere functionarissen van Hamas waren bij de begrafenis aanwezig.

De weduwe van Haniyeh was er niet bij, ze heeft gisteren een ceremonie bijgewoond in Iran. Daarna is het lichaam van haar man naar Qatar gebracht.

Wraakacties

Haniyeh kwam om in de nacht van dinsdag op woensdag in Teheran. Hij was daar voor de inhuldiging van de nieuwe president Masoud Pezeshkian. Volgens The New York Times was twee maanden voor zijn bezoek al een bom in zijn verblijf gesmokkeld.

Hamas en Iran weten zeker dat Israël achter de aanval zit. Dat land heeft de aanval niet opgeëist, maar ook niet ontkend. Na de moord waarschuwde Israël landgenoten in het buitenland voor wraakacties.

De Amerikaanse president Joe Biden zei tegen journalisten dat de aanval op Haniyeh niet helpt in de onderhandelingen voor een wapenstilstand.

Haniyeh wordt door Israël verantwoordelijk gehouden voor de aanval van 7 oktober op Israël. Voor veel Palestijnen was hij een verzetsheld, maar voor het Westen is hij een terrorist.