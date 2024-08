Beachvolleybalduo Boermans/De Groot foutloos naar achtste finales Spelen

Stam en Schoon waren ook nog ongeslagen, maar troffen in de Braziliaanse beachvolleybalsters geduchte tegenstanders. Ook zij hadden nog geen set weggegeven.

Het Nederlandse duo wist een voorsprong in de eerste set goed te behouden en won met duidelijke cijfers: 21-16. Maar in de tweede set moesten de Nederlandse vrouwen in de achtervolging na een 5-1-achterstand. De Braziliaanse beachvolleybalsters hielden stand: 21-17.

En zo moest de derde set besluiten wie ervandoor zou gaan met de poulewinst. Stam en Schoon kwamen terug van vijf punten achterstand én speelden maar liefst vier matchpoints weg. Toch konden ze niet voorkomen dat Seixas de Freitas en Solberg Salgado aan het langste eind trokken: 19-17.