Franse judolegende Riner krijgt publiek op de banken met derde individuele goud

Judoka Teddy Riner heeft de gouden medaille veroverd in de categorie boven 100 kilogram op de Olympische Spelen in Parijs. Het is de vierde gouden olympische plak in de carrière van Riner, waarvan drie individuele titels.

De Fransman won zijn finale met een ippon van de Zuid-Koreaan Kim Min-jong.

Met vier olympische titels en elf wereldtitels is Riner de succesvolste judoka ter wereld. De huidige Spelen zijn het laatste kunstje van de 35-jarige judolegende.

Ruzie met Tushishvili

Eerder op de dag kreeg Riner in de kwartfinale te maken met een opmerkelijk moment. Nadat Guram Tushishvili de wedstrijd had verloren, trapte hij Riner in het kruis, duwde zijn hand in het gezicht van de Fransman en duwde hij hem weg.

Het leverde hem een diskwalificatie op. Niet alleen van dit onderdeel, maar van de hele Spelen, waardoor hij ook niet in actie mag komen in de teamwedstrijd.