Kremlin: kinderen van spionnenpaar hoorden pas in vliegtuig dat ze Rus zijn

Terwijl ze in de gevangenis zaten, mochten ze niet veel contact hebben met hun kinderen die in een pleeggezin waren geplaatst. Volgens Peskov maakten ze zich veel zorgen dat ze de voogdij over hun kinderen zouden kwijtraken. Maar dat gebeurde niet en Slovenië zette de kinderen samen met hun ouders uit in de grootste gevangenisruil sinds de Koude Oorlog, die gisteren plaatsvond in de Turkse hoofdstad Ankara.

"De kinderen vroegen hun ouders gisteren wie hen (in Moskou) zou ontmoeten. Ze wisten niet eens wie Poetin was. Zo werken de 'illegalen'. Ze brengen zulke offers uit toewijding aan hun werk", aldus Peskov.

The Americans

Hun verhaal doet erg denken aan de Amerikaanse dramaserie The Americans over een Russisch spionnenechtpaar in Amerika tijdens de Koude Oorlog. Ze hebben een reisbureau en werken daarnaast als spionnen voor de KGB.

Ook zij hebben twee kinderen die lange tijd niets weten van de afkomst en achtergrond van hun ouders. Uiteindelijk [spoiler!] ontdekt hun dochter wel hoe het zit, maar hun zoon heeft tot aan het einde van de serie geen enkel idee dat hij eigenlijk een Rus is en dat zijn ouders spionnen zijn.