Mannen in Kyiv op straat gecontroleerd vanwege nijpende tekorten op slagveld

Het Oekraïense leger heeft in de afgelopen weken de nodige kilometers prijsgegeven aan de Russische aanvallers, vooral in de oostelijke Donbas. Belangrijkste oorzaak is niet een tekort aan wapens, maar het tekort aan manschappen. De nieuwe mobilisatiewet van dit voorjaar wordt daarom sinds een paar weken actief gehandhaafd op straat.

Alle mannen in de militaire leeftijd hadden tot half juli de tijd om hun status bij defensie bij te werken. Dat kan in principe online, op de site Rekruut Plus. Wie dat niet heeft gedaan, is strafbaar en loopt het risico op forse boetes en onmiddellijke inlijving.

Pavlo, soldaat eerste klas, is het hoofd van een team van vier man, bestaande uit nog een militair en twee politieagenten, die onder geen beding gefilmd mogen worden. Soldaat Pavlo, die wat houterig loopt, doet dit werk bij wijze van revalidatie. Bij een beschieting in Bachmoet in maart 2023 raakte hij gewond aan beide benen.

Het team gaat aan de slag in een westelijke buitenwijk van Kyiv. De meeste mannen die Pavlo aanspreekt, hebben hun papieren in orde, op een enkele verlopen medische keuring na.

Een man met spiegelbril begint te snauwen als Pavlo constateert dat het foute boel is. De militair blijft rustig en leest hem de wet voor. Toch weigert de man om een oproep voor het leger te ondertekenen. Dat levert hem een boete op van 17.000 hryvnia, omgerekend bijna 400 euro. Dat is zo'n beetje een gemiddeld maandsalaris in Oekraïne.