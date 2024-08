NVWA waarschuwt voor afslankthee met verboden stof

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten voor Özlex Tea. Dat is een afslankthee van een Turkse producent die onder meer wordt aangeboden op Instagram, Tiktok en Marktplaats. De thee bevat de verboden stof sibutramine.

De stof staat niet op de ingrediëntenlijst van Özlex Tea, maar zit er dus wel in, stelt de NVWA na onderzoek. Consumenten die de afslankthee gebruiken, kunnen last krijgen van een hoge hartslag, hoofdpijn, misselijkheid en braken. De NVWA ontving een melding over een persoon die Özlex Tea had gebruikt, ernstige gezondheidsklachten kreeg en in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

Daarom adviseert de toezichthouder om de thee niet te gebruiken. Consumenten die Özlex Tea ergens verkocht zien worden, krijgen het verzoek dat te melden bij de NVWA.

Hart- en herseninfarcten

Sibutramine is een voormalig geneesmiddel dat werd gebruikt voor de behandeling van obesitas. Volgens bijwerkingencentrum Lareb werd het geneesmiddel in 2010 door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA van de Europese markt gehaald omdat gebruikers klaagden over duizeligheid, slapeloosheid en een droge mond. Ook lijkt er een verband te zijn tussen het medicijn en de longziekte pulmonale arteriële hypertensie en hart- en herseninfarcten.

Het is niet de eerste keer dat de NVWA waarschuwt voor afslankthee met sibutramine. Vorig jaar adviseerde de toezichthouder om de thee van het merk FXSLIM Lady&Man niet te gebruiken. En in 2016 overleed een jonge vrouw aan de gevolgen van hartstoornissen nadat zij een afslankthee met sibutramine had gebruikt.