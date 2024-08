Springruiters pakken net geen medaille, Groot-Brittannië olympisch kampioen

Charme van de sport

De nederlaag met miniem tijdsverschil in de tuinen van Versailles viel Smolders zwaar. "Dit is niet normaal. Dat je zo een medaille verliest is heel pijnlijk. Tegelijkertijd is dit ook de charme van onze sport."

Smolders stak na afloop de loftrompet over het optreden van Emmen. De 29-jarige amazone, die pas sinds oktober 2023 een combinatie vormt met Imagine, is de tweede vrouw die ooit deel uitmaakte van de Nederlandse springequipe. Tijdens de Spelen van 2008 in Peking was er een plek in de ploeg gereserveerd voor Angelique Hoorn.