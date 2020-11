Belg Philipsen de snelste in langste Vuelta-etappe

De vijftiende en langste etappe van de Vuelta, over bijna 231 kilometer, is een prooi geworden voor Jasper Philipsen. De Belg van UAE Team Emirates was in Puebla de Sanabria de snelste in de sprint van het uitgedunde peloton.

Op het moment dat de vluchtgroep bijna in zicht was, sprong Mattia Cattaneo weg en in een mum van tijd had hij meer dan een minuut te pakken. De Italiaan werd echter alsnog gegrepen, waarna Philipsen de Duitser Pascal Ackermann aftroefde in de sprint.

In het algemeen klassement veranderde niets. Primoz Roglic blijft leider, voor Richard Carapaz en Hugh Carthy.

Vrijdag wordt er gestart in Salamanca. De lastige rit over 162 kilometer, met finish in Ciudad Rodrigo, lijkt op het lijf geschreven van aanvallers.