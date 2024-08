Onrust Venezuela

In Venezuela is onrust ontstaan over de winnaar van de presidentsverkiezingen. Zowel zittend president Maduro als oppositiekandidaat González claimen de overwinning. De Verenigde Staten mengen zich nu ook in de discussie. De VS zijn ervan overtuigd dat oppositiekandidaat González de verkiezingen heeft gewonnen. Hoe is de situatie op dit moment in het land?