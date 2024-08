Clevering en Meester geven in olympische finale lesje hogeschoolroeien: 'Zo machtig'

Op een kwart van de race lag de oranje boot al twee seconden voor. Halverwege, na een kilometer, al bijna vier seconden. En het gat werd groter en groter, op driekwart van de race zelfs vijf seconden.

"Dit is te gek, het ging waanzinnig goed. We lagen daar op de 1.000 (halverwege de race, red.) en dachten: nu moeten we blijven gaan en dan gaat het gewoon lukken", zei Clevering.

Clevering en Meester waren als regerend wereldkampioen en het duo in vorm al titelfavoriet, maar dat het zó'n verschil zou zijn, hadden ze niet durven dromen. "Beetje onwerkelijk. Je denkt na hoe het kan gaan zijn, maar we hadden nooit gedacht dat we vanaf 250 meter voor de finish al konden genieten. Het was al beslist. Anders dan ik had verwacht, maar eigenlijk alleen maar vetter."

Anders roeien

Van de concurrentie werd misschien wel wat meer verwacht. Vorig jaar vermorzelden de Australische vrouwen Nederland nog op de Bosbaan in Amsterdam. Toen beseften Clevering en Meester: dit moet anders.

De vrouwen kozen voor een andere manier van roeien. Door henzelf omschreven als 'lang en laag'. In lekentaal: eerst vooral met de benen roeien, hard wegduwen, voordat de rug en vervolgens de armen de roeibeweging afmaken. Het tempo van roeien ging omhoog, van 37 naar 40 halen per minuut, en dat betekent: hogere snelheid. Dat was te zien in Parijs.