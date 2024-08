Foutloze hockeysters verstevigen koppositie met winst op België

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun vierde groepsduel op de Olympische Spelen gewonnen. Tegen België, dat tot vandaag ook nog foutloos was, boekte Oranje een afgetekende 3-1 zege. Daarmee staan de Nederlandse vrouwen bovenaan in de groep.

Eerder op de dag wonnen de hockeymannen ook. Zij maakten een knappe comeback en versloegen Spanje met 5-3.

Topscorer van toernooi

In het eerste kwart stonden de hockeysters al op een comfortabele 2-0 voorsprong na een handige tip-in van Pien Sanders en opnieuw een rake strafcorner van Yibbi Jansen. Dat was al de zesde voor Jansen, waarmee ze topscorer van het Olympisch toernooi is.

De derde goal, vlak voor rust, was de mooiste van de dag. Een razendsnelle combinatie over meerdere schijven werd knap binnengetikt door Maria Verschoor. De Belgen maakten daarna nog een eretreffer (3-1), maar konden de wedstrijd niet meer spannend maken.

Oranje speelt morgen het laatste groepsduel voordat het begint aan de kwartfinales, waarvoor het al geplaatst is. Om 10.30 uur is Japan de tegenstander.