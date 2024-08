Laros en Nillessen naar halve finales op 1.500 meter, Roosen zevende op tienkamp

Niels Laros en Stefan Nillessen zijn op de Olympische Spelen in Parijs tot de halve eindstrijd van de 1.500 meter doorgedrongen. De twee atleten komen daardoor zondag opnieuw in actie.

De eerste zes van elke serie plaatsten zich voor de halve finales en de rest werd verwezen naar de herkansingen. De 19-jarige Laros liep zijn beste seizoenstijd en werd in 3.35,38 vierde in zijn serie. Nillessen won in 3.36,77 zijn race.