Tot afgrijzen van Amnesty gaat Formule 1 in 2021 naar Saudi-Arabië

Volgend jaar zal er voor het eerst een Formule 1-grand prix in Saudi-Arabië op de kalender staan. Dat is donderdag door de internationale autosportfederatie FIA bevestigd.

De race vindt - zoals het er nu naar uitziet - op 28 november in de avond plaats op een stratencircuit in Jeddah aan de boorden van de Rode Zee. De definitieve kalender is nog niet gepresenteerd, maar de race in Saudi-Arabië zou de voorlaatste van 23 GP's worden.

Waarschijnlijk vindt de GP van Zandvoort in het najaar plaats.

Oproep Amnesty

Het bezoek aan Saudi-Arabië is controversieel vanwege de dubieuze reputatie van het land rond het respecteren van mensenrechten. Amnesty International riep de sportwereld vorige week nog op om zich te verzetten tegen het Formule 1-plan.

Het merendeel van de Formule 1-teambazen en -coureurs wilde zich echter niet uitlaten over dit politiek gevoelige thema.