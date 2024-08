Ministerie en IND: uitzetting van Mikael en moeder naar Armenië onvermijdelijk

Het ministerie van Asiel en Migratie kan niets doen in de asielzaak van de in Nederland geboren Armeense Mikael en zijn moeder. Dat zegt een woordvoerder van migratieminister Faber. Woensdag bepaalde de Raad van State dat de twee geen verblijfsvergunning hoeven te krijgen.

De 11-jarige Mikael is in 2012 in Amsterdam geboren, heeft zijn hele leven in Nederland gewoond en is nog nooit in Armenië geweest. Zijn moeder vroeg in 2010 asiel aan. Toen haar asielaanvraag werd afgewezen, besloot ze in Nederland te blijven en door te procederen.

Het is niet duidelijk wanneer Mikael en zijn moeder terug moeten naar Armenië.

Afsluitingsregeling

Om in Nederland te kunnen blijven, diende Mikael een aanvraag voor een verblijfsvergunning op basis van de zogeheten Afsluitingsregeling, oftewel de afsluiting van het zogeheten kinderpardon. De Afsluitingsregeling is bedoeld voor kinderen die volgens de regels geen verblijfsvergunning kunnen krijgen, maar al lang in Nederland wonen.

De Raad van State oordeelde woensdag, na een lang proces, dat de minister geen verblijfsvergunning hoeft te verlenen aan Mikael en zijn moeder, omdat de jongen en zijn moeder langer dan drie maanden uit beeld zijn geweest van betrokken instanties. Conclusie: "Mikael en zijn moeder mogen niet in Nederland blijven en moeten naar Armenië vertrekken."

Oproep Halsema

De Amsterdamse burgemeester Halsema deed een oproep aan minister Faber om te overleggen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over Mikael. Volgens Halsema zijn de regels in dit geval te streng.

"Mikael is een 11-jarige Amsterdammer en hoort bij zijn vrienden op school. De wens minder migranten in Nederland te hebben, kan nooit zo sterk zijn dat deze ten koste gaat van een 11-jarige jongen die geen ander land kent dan Nederland", zei Halsema.

'Schrijnende situatie'

Het ministerie van Asiel en Migratie zegt, ondanks de oproep van Halsema, niks voor Mikael en zijn moeder te kunnen doen. "De IND is de uitvoerende instantie", zegt een woordvoerder. "In eerste aanleg kan de directeur-generaal van de IND sinds 2019 het besluit nemen om een afgewezen asielzoeker vanwege een schrijnende situatie in Nederland te laten blijven."

Mikael en zijn moeder komen daar niet voor in aanmerking. "Onze directeur-generaal kan alleen bij een eerste asielaanvraag gebruikmaken van haar bevoegdheid", zegt een IND-woordvoerder. "Dat is bij deze mensen niet het geval, omdat zij al diverse procedures hebben doorlopen. Ze zijn dus uitgeprocedeerd en moeten het land verlaten."

Volgens de woordvoerder van het ministerie is een staatssecretaris of minister politiek weliswaar verantwoordelijk voor de IND, maar heeft een bewindspersoon sinds 2019 geen zogenoemde 'discretionaire bevoegdheid' meer om een uitzondering te maken als het beleid onevenredig hard uitpakt voor een individuele asielzoeker.

Petitie

Een petitie die is gericht aan minister Faber, waarin wordt opgeroepen om Mikael en zijn moeder alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen, is inmiddels meer dan 46.000 keer ondertekend.

De initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie willen dat de overheid "werk maakt van humaan asielbeleid, waarbij gekeken wordt naar mensen en niet alleen naar de regels". Ook willen ze dat Mikael en andere kinderen in soortgelijke situaties een verblijfsvergunning krijgen.