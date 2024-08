Hockeyers winnen spectaculair duel met Spanje en ontlopen zo titelfavoriet België

De hockeymannen hebben de laatste groepswedstrijd gewonnen van Spanje. De hockeyers waren al geplaatst voor de kwartfinales, maar krijgen nu een - op papier - makkelijkere tegenstander in de volgende ronde.

Als Nederland van Spanje verloor, was Oranje vierde geëindigd in de groepsfase en zou het titelfavoriet België treffen in de kwartfinales. Die ploeg ontlopen de hockeyers nu.

Het zag er echter niet rooskleurig uit in het begin van de wedstrijd tegen Spanje. De Zuid-Europeanen kwamen op een 0-1 voorsprong na een verdedigende blunder van Justen Blok. Later maakte Spanje zelfs de 0-2.

Vlak voor het einde van de eerste helft schoot Jip Janssen de Nederlandse ploeg terug in de wedstrijd. Hij scoorde uit een strafbal,, waardoor er met een 1-2 achterstand gerust werd.

Nederland beter in de wedstrijd

In de tweede helft zat Nederland beter in de wedstrijd. In een razend spannende pot kwam Oranje via Tjiep Hoedemakers weer op gelijke hoogte, waarna Floris Wortelboer de hockeyers op voorsprong schoot: 3-2.

Spanje maakte weer gelijk, maar het momentum bleef aan Nederlandse zijde. Janssen en Hoedemakers maakten allebei nog een doelpunt, waardoor Nederland de wedstrijd afsloot met een 5-3 overwinning.

Nederland eindigt door de zege met tien punten op een tweede plaats in de groep.