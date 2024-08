Derde Nederlandse roeigoud: Clevering en Meester pakken olympische titel in twee-zonder

En dat is drie: roeisters Ymkje Clevering en Veronique Meester hebben olympisch goud gewonnen in de twee-zonder. Het is de derde gouden medaille voor de Nederlandse roeiploeg op Olympische Spelen van Parijs.

Soeverein roeiden Clevering en Meester in de finale op het water van Vaires-sur-Marne naar de titel. De concurrenten uit Roemenië (zilver) en Australië (brons) kwamen op grote achterstand, ruim vier seconden, pas over de finish.

Met goud hebben de Nederlandse roeisters van de twee-zonder de hoge verwachtingen waargemaakt. Als regerend wereldkampioen van 2023, destijds bijna 2,5 seconden voor de Australiërs, reisden zij als grote favoriet voor de olympische titel naar Parijs.

Het goud van de twee-zonder is de vijfde medaille van de Nederlandse roeiploeg. Eerder in de week werd goud veroverd in de dubbelvier (mannen) en de vier-zonder (vrouwen) en pakte de dubbeltwee (mannen) en dubbelvier (vrouwen) zilver. Het doel dat bondscoach Eelco Meenhorst had gesteld - minimaal twee keer goud - was al behaald. Op de afgelopen WK veroverde Nederland vijf keer goud en drie keer zilver.

Het goud in de twee-zonder is voor zowel Clevering als Meester de tweede olympische medaille. Op de Spelen van Tokio wonnen ze in 2021 al olympisch zilver in de vier-zonder, destijds met Karolien Florijn en Ellen Hogerwerf.