Visma-Lease a Bike versterkt zich met voormalig Vuelta-winnaar Simon Yates

Simon Yates rijdt vanaf 2025 voor Visma-Lease a Bike. De klimmer won in 2018 de Vuelta a España en krijgt bij Visma-Lease a Bike een dubbelrol.

Dat betekent dat Yates een ondersteunende renner wordt voor Jonas Vingegaard, maar zelf ook als kopman uitgespeeld kan worden. Daar is na het vertrek van Primoz Roglic ruimte voor.

Naast Vingegaard en Yates rijden volgend jaar ook de jonge klimtalenten Matteo Jorgenson en Cian Uijtdebroeks voor de ploeg. Met de komst van Yates als extra klassementsrenner wordt er nog wat druk van hun schouders gehaald.

'Absolute versterking'

De Brit komt over van het Australische Jayco-AlUla, waarvoor hij liefst elf jaar uitkwam. Yates heeft bij Visma een tweejarig contract ondertekend.

Visma-Lease a Bike omschrijft de 31-jarige Yates als renner die "al meerdere malen bewezen heeft tot de beste klimmers van het peloton te behoren."

"We zijn dan ook heel tevreden dat we iemand met zo'n staat van dienst hebben kunnen overtuigen om voor ons te kiezen", aldus ploegleider Grischa Niermann. "Hij is een heel goede klimmer en een absolute versterking voor onze klassementsploeg."

Axel Zingle

Gisteren maakte Visma al de komst van Axel Zingle bekend. De 25-jarige Fransman werd vooral vastgelegd met het oog op de (voorjaars)klassiekers.