Suriname en Nederland hard op weg naar volledig herstel banden

Minister Ramdin bij een bezoek aan Den Haag in september - ANP

Suriname en Nederland hebben afspraken gemaakt over herstel van de relatie en samenwerking na het tijdperk-Bouterse. Wat die afspraken zijn, wordt morgen bekendgemaakt. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Ramdin zei na afloop van het bezoek van een Nederlandse ambtelijke delegatie dat de tijd van ontwikkelingssamenwerking voorbij is. "Het is internationale samenwerking tussen twee onafhankelijke staten. Dat is wat wij wilden realiseren op basis van de verbondenheid tussen beide landen." Zijn Nederlandse collega Blok zal op 25 november, als de covidpandemie het toelaat, de viering in Suriname van 45 jaar onafhankelijkheid bijwonen. Voor die tijd willen de landen ambassadeurs uitwisselen. De Surinaamse nieuwssite Starnieuws schrijft dat Nederland Suriname gaat helpen bij de grensbewaking, belastingheffing, financieel management en de bestrijding van witwassen en corruptie. Justitie, politie en defensie in de landen gaan meer samenwerken en Nederland gaat ook helpen bij het verbeteren van de Surinaamse landbouw. Ambassadeur teruggeroepen Suriname was tot 1975 een Nederlandse kolonie. Dat jaar riep het land in overleg met de regering van Nederland de onafhankelijkheid uit. Nederland zegde 1,6 miljard euro toe om de overgang naar zelfstandigheid mogelijk te maken. De besteding van het resterende geld stokte in 2012, toen het Surinaams parlement besloot dat ook de Decembermoorden die onder leiding van Desi Bouterse waren gepleegd onder een amnestiewet vielen. In een reactie riep Nederland zijn ambassadeur in Paramaribo terug.

In december 1982 werden in Paramaribo in Fort Zeelandia vijftien politieke tegenstanders van het toenmalige militaire regime door militairen gemarteld en vermoord. Bouterse was de leider van dat regime. De Surinaamse krijgsraad veroordeelde Bouterse in november vorig jaar tot een gevangenisstraf van twintig jaar, omdat hij bij de moordpartij leiding had gegeven. Het hoger beroep in de zaak loopt nog.