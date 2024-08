Verhoogd risico op natuurbranden door droogte in delen Noord- en Zuid-Holland

In vier regio's in Noord- en Zuid-Holland geldt momenteel een verhoogd risico op natuurbranden door droogte. De betreffende veiligheidsregio's hebben in die gebieden opgeschaald naar de hoogste alarmfase, wat betekent dat mensen "extra alert" moeten zijn.

Het gaat om Alkmaar en omstreken (regio Noord-Holland Noord), Haarlem (Kennemerland), de regio rond Den Haag (Haaglanden) en het kustgebied tussen Katwijk en Noordwijk (Hollands Midden).

Door de droogte en hoge temperaturen is het risico op een natuurbrand groter dan gebruikelijk. Hierdoor kan een brand zich "snel en onvoorspelbaar" ontwikkelen, zeker als er een stevige wind waait.

"Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind", aldus de brandweer op natuurbrandrisico.nl.

Meer materieel

Bij de hoogste alarmfase rukt de brandweer bij een brand met meer wagens en mensen uit. "Normaal rukken we uit met twee blusvoertuigen en een verkenningsvoertuig", zegt de woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden tegen Omroep West. "Nu rukken we uit met een verkenningsvoertuig, vier blusvoertuigen en een extra waterwagen met 10.000 liter water."

Natuurbranden zijn volgens de veiligheidsregio sowieso "grillig en moeilijk te bestrijden". De branden ontstaan vaak door bijvoorbeeld vuurvonken, sigarettenpeuken en barbecues. "Als een bos droog is, is iets kleins genoeg om een grote vuurzee te laten ontstaan", aldus de veiligheidsregio.