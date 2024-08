IOC staat achter in opspraak geraakte bokssters en spreekt van 'discriminatie'

Khelif pakte in 2022 zilver op de WK, maar werd een jaar later bij het mondiale titeltoernooi gediskwalificeerd. De uitsluiting tijdens het WK in New Delhi gebeurde vlak voor de finale, omdat bij de Algerijnse een te hoge testosteronspiegel geconstateerd was. Lin trof in een andere gewichtsklasse hetzelfde lot.

Dat beiden nu op de Spelen wel een gooi naar de medailles kunnen doen, komt doordat het olympisch boksen door het IOC wordt georganiseerd en de WK door de IBA, die vorig jaar juni door het IOC buitenspel is gezet.

Willekeur

Het IOC heeft laten weten dat het besluit van de IBA om de boksers vorig jaar te diskwalificeren willekeurig was en de belangrijkste oorzaak van de ontstane ophef is.

"Deze twee atleten waren het slachtoffer van een plotselinge en willekeurige beslissing van de IBA", aldus het IOC. "Tegen het einde van de WK werden ze gediskwalificeerd zonder enige vorm van proces. Volgens de notulen van de IBA werd deze beslissing aanvankelijk uitsluitend genomen door de secretaris-generaal en CEO van de IBA."