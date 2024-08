Kwart meer nieuwe campers en caravans verkocht in juli

Vorige maand zijn er een kwart meer nieuwe campers en caravans verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Door de nieuwe verkooppiek telt Nederland nu een recordaantal van 620.000 caravans en campers.

Ook in de periode van januari tot en met juli van dit jaar steeg de verkoop. Met zo'n 5000 modellen werden bijna 8,5 procent meer nieuwe caravans verkocht dan in de eerste zeven maanden van vorig jaar. "Kamperen blijft populair", concludeert KCI-voorzitter Leo Diepemaat. "Ook midden in het hoogseizoen zien we grote aantallen nieuwe caravans en campers die afgeleverd worden."

Tweedehands modellen zijn ook in trek. Tot en met juli van dit jaar zijn er zo'n 11.500 modellen verkocht, bijna net zo veel als een jaar geleden. En de snelheid waarmee ze verkocht worden is hoog, zegt Diepemaat. "Wat binnenkomt, is ook vrijwel direct weer verkocht."

Vorige maand bleek al dat het vinden van een stallingsplek voor je caravan of camper door de groeiende populariteit steeds lastiger wordt. Wie een caravan koopt, moet hem na drie dagen thuis voor de deur verplicht ergens stallen, maar er zijn flinke wachtlijsten.