Geen praatje meer bij de kassa: aantal vakantieparken met zelfscankassa's groeit

's Ochtends verse broodjes, een ijsje of nog snel even het laatste ingrediënt voor het eten van vanavond. Het zijn in de zomer typisch dingen die je haalt in de kleine supermarkt op het vakantiepark. Maar een gezellig praatje maken bij de kassa zit er op steeds meer plekken niet meer in. Daar moet je namelijk zelf je boodschappen afrekenen bij een zelfscankassa. Het is het gevolg van personeelstekorten, zeggen uitbaters van de parken.

"Het bevalt heel goed", vertelt Ron Moerenhout van Europarcs. De vakantieparkketen heeft ondertussen bij twaalf van de veertig parken een supermarkt met een zelfscankassa.

Het biedt volgens hem extra gemak voor de klanten. "En het alternatief is géén winkel, want personeel is moeilijk te krijgen nu." Toch loopt er nog wel wat personeel rond in de supermarktjes, om de vakken te vullen bijvoorbeeld.