Wekdienst 2/8: Hamas-leider Haniyeh begraven • Nederland gaat opnieuw voor goud

Goedemorgen! In Qatar wordt Hamas-leider Ismail Haniyeh begraven en Nederlandse olympiërs gaan vandaag opnieuw voor goud.

Eerst het weer: het is zonnig en in de loop van de ochtend vormen zich in het binnenland enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 24 tot 26 graden. De komende dagen verlopen licht wisselvallig en iets minder warm.