Van der Poel trekt Glasgow-parallel voor de Spelen, maar 'het is een a-typische koers'

En dus schroefde de Nederlander zijn trainingsarbeid op. Gewoon in België, waar hij woont. Van een nieuw trainingskamp in Spanje, waar hij in het voorjaar veel verbleef, was geen sprake. "Nu kan ik hopelijk mijn beste benen terugvinden zaterdag."

Parcours op maat

In het weekend moet het namelijk gebeuren, dan krijgt Van der Poel een parcours voorgeschoteld dat hem - op papier - geweldig ligt.

Eerst rijden de renners een grote omloop met veel korte hellingen, waarna de renners op een lokaal parcours in het centrum van Parijs komen. Daar moeten de renners in volle finale drie keer over de Côte de la Butte Montmartre.

Laat die beklimming nou net bezaaid zijn met kasseien, de ondergrond waarop Van der Poel floreert.

Alles bij elkaar is de wedstrijd 273 kilometer lang. Er zijn weinig renners die zowel de taaiheid om niet stil te vallen aan het eind van zo'n lange koers, als de explosiviteit om op korte beklimmingen het verschil te maken, bezitten. Van der Poel is een van de weinigen.